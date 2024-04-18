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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' AB grubunda zirvede

        'Sandık Kokusu' AB grubunda zirvede

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 18'inci bölümü AB grubunda zirvenin sahibi oldu. Sosyal medyada da izleyicileri tarafından binlerce yorum alan dizi, #SandıkKokusu etiketi ile X'te 1 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Hasan ve Atilla ile ilgili gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıktığı 'Sandık Kokusu'nda heyecan giderek tırmanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:30
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği ‘Sandık Kokusu'nun 18'inci bölümü; AB grubunda; 4.43 izlenme oranı, 13.96 izlenme payı elde ederek birinci oldu. ABC1 20+’da; 4.97 izlenme oranı, 13.54 izlenme payı, Total’de ise 3.94 izlenme oranı 11.21 izlenme payı elde etti.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Atilla ve Hasan konuşurken bulundukları odaya giren kişi Dilaver çıktı. Atilla, kendi canını ortaya koyarak babasına rest çekmişti ancak Hasan, Atilla’nın peşinde olan Kadir’i çoktan yakalamıştı. Atilla’nın elindeki son koz boşa gitse de kararından dönmedi. Lale ile boşanacağını ve Karsu ile birlikte olacağını söyledi. Atilla, Hasan’la yüzleştikten sonra yeni bir sayfa için ilk adımlarını attı. Lale’yle boşanmak için işlemleri başlatırken, gayrimeşru işleri de bırakmaya karar verdi. Karsu’nun çalıştığı kitapçının yanında bir kafe açan Atilla’nın bu hareketi izleyicilerden tam not alırken, Karsu ve Atilla’nın tatlı atışmaları bölümün en beğenilen anlarından oldu.

        Atilla, Karsu’ya yakınlaşmaya çalışıyor;

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        Atilla’nın geri adım atmayacağını anlayan Hasan ise bu durumu konuşmak için Mert’in kapısını çaldı. Baba-oğul yıllar sonra sert bir yüzleşme yaşadı. Irmak, Adnan’a uyku ilacı verip onu uyutarak, yasal olmayan işleriyle ilgili belgelere ulaştı. Ancak bu ulaştığı bilgilerle ne yapacağına karar veremedi. Filiz ve Hasan’ın arasındaki aşk kıvılcımları bu bölümde alevlenmeye başladı. Filiz, Hasan’a teşekkür etmek için onu pikniğe davet etti. İkilinin Gülhane Parkı’nda buluşup piknik yapması renkli anlara sahne olurken, kendilerini parkta birden bire bir yürüyüşün içinde bulmaları izleyicileri bir hayli güldürdü.

        Hasan ve Filiz ‘kelaynak’ yürüyüşünde;

        Bölümün finalinde Hasan, Karsu ve Atilla’nın dükkanının karşısına kebapçı açarak herkesi şoke etti. Karsu ve Hasan ilk kez karşı karşıya gelirken, Atilla’nın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. Hasan’ın bu hamlesi yaşanacaklara dair heyecanı ise giderek artırdı.

        İşte bölümün heyecan uyandıran final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımına Karsu’nun Filiz’e Hasan ile ilgili gerçekleri açıkladığı anlar damga vurdu. Filiz duydukları karşısında şoke olurken, yeni bölümde olacaklara dair merak çok yükseldi.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 19'uncu Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu
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