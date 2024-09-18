Gözde Seda Altuner Sandık Kokusu'nda! Sandık Kokusu'nun Gülnaz'ı Gözde Seda Altuner kimdir, nereli?
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oluyor. Bu isimlerden biri olan Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu Gülnaz kimdir? İşte, Sandık Kokusu'nun Gülnaz'I Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler…
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. 2. sezonu merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi. Gözde Seda Altuner Gülnaz rolüyle yapıma dahil oldu. Peki, Sandık Kokusu Gülnaz kimdir? Sandık Kokusu’nun Gülnaz’ı Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Gözde Seda Altuner hayatı ve kariyeri…
SANDIK KOKUSU GÜLNAZ KİMDİR?
Gülnaz Başkaya, Hasan’ın kız kardeşidir. Urfa’da doğmuş ve büyümüştür. Kocasını kaybetmiş ve bir kızı vardır. Abisi Hasan’ı her şeyin üstünde tutar. Filiz gibi bir kadınla evlenmesine şaşırır. Filiz’in meydanı boş görmesine izin vermez.
Tanıdığı andan itibaren Filiz ve kızlarını hiç sevmemiş, abisine yakıştırmamıştır. Ona göre bu kadınlar “dullar kulübüdür” ve Başkaya ailesi için bir yüz karasıdır.
Gülnaz, kızı Nazlı’nın üniversite eğitimi bahane ederek kızıyla birlikte o eve taşınır ve Filiz’e dünyayı dar eder. Hem şehirli Filiz’i şaşkınlıkla izler, hem de yoluna çıkmaktan kendini alamaz.
Küçük şehirden gelen bu kadın İstanbul’daki hayat karşısında nasıl değişim gösterecektir?
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğtimi alan Gözde Seda Altuner, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi.
Senaryo deneyimleri de bulunan Altuner, daha sonra Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı.
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül karakteriyle yıldızı parlayan Altuner, Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Yüz Yıllık Mucize (Aysel, TV Dizisi 2023)
Sadakatsiz (Gönül Güçlü, TV Dizisi 2020)
Söz Vermiştin (Bilge, Sinema Filmi 2018)
Avlu (TV Dizisi 2018)
Street / Cadde (Kısa Film 2018)
Paramparça (Leyla Baltacı, TV Dizisi 2016)
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece, Sinema Filmi 2016)
Celal ile Ceren (Sinema Filmi 2013)
Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film 2011)
Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi 2010)
Çılgın Kanal (Sevcan, TV Dizisi 2009)
Melekler ve Kumarbazlar (Sinema Filmi 2009)
İş Arıyoruz (Pelin, Sinema Filmi 2008)
Hayat Kavgam (TV Dizisi 2007)
Eşref Saati (Lütfiye, TV Dizisi 2007)
Ev Hapsi (TV Dizisi 2005)