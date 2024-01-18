'Sandık Kokusu'nda büyük bir sır perdesi aralandı SHOW TV'de ekrana gelen 'Sandık Kokusu'nda haftalardır merak edilen sorunun yanıtı dün akşam izleyiciyle buluştu. Filiz, yıllardır küs olduğu kızı Irmak ile karşılaştı ve dizide büyük sır perdesi aralandı

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi ‘Sandık Kokusu’nda haftalardır merak edilen sorunun yanıtı dün akşam izleyiciyle buluştu. Filiz, yıllardır küs olduğu kızı Irmak ile karşılaştı ve dizide büyük sır perdesi aralandı. Anne - kızın neden küs olduğu öğrenilirken, Filiz’in yaşadığı büyük travma izleyicileri derinden etkiledi.

'Sandık Kokusu’nun 6'ncı bölümü; AB grubunda 5.60 izlenme oranı 14.00 izlenme payı, ABC1 20+’da 5.27 izlenme oranı 12.10 izlenme payı, Total’de ise 4.37 izlenme oranı 10.26 izlenme payı elde etti. Merakla takip edilen bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu, #SandıkKokusu etiketi ile 1 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

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BAŞARILI OYUNCU LEVENT CAN, FİLİZ’İN ESKİ KOCASI OLARAK SANDIK KOKUSU’NDA!

'Sandık Kokusu' kadrosuna bu hafta sevilen oyuncu Levent Can dâhil oldu. Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların paylaştığı diziye Meriç Aral’dan sonra sevilen oyuncu Levent Can da sürpriz bir karakterle katıldı.

Filiz’in (Demet Akbağ) eski eşi Adnan karakteri ile hızlı bir başlangıç yapan Can, büyük sır perdesini de araladı. Irmak’ın Adnan ile gitmesi, Filiz için büyük bir travmaya yol açarken; anne kızın ilişkilerinin de kopmasına neden oldu. Yıllar sonra Irmak ile Filiz’in karşılaşması tüm eski kötü hatıraları da beraberinde getirirken bundan sonra yaşanacaklar için şimdiden nefesler tutuldu.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tılsım babasının yanında kalmaya karar verdiği için derinden sarsılan Karsu, çaresizce onu bırakmak zorunda kaldı. Karsu ve Reha, karşılıklı olarak avukatlarına gittiler. Reha, Karsu’yu vazgeçirmek için çocukları kendi tarafına çekmeye çalıştı ve bunun için üçünü akvaryuma götürdü. Ancak Reha, üç çocukla baş etmenin çok da kolay olmadığını fark etti. Karsu’nun küçük kızı Selin’e bakan Filiz, bu durumda yorulmaya başladı. Karsu, annesinin daha fazla Selin’e bakamayacağını fark edince onu kreşe yazdırmaya karar verdi ancak kreş ücreti bütçesini aştı. Parayı karşılayabilmek için çareyi geceleri kreşe temizliğe gitmekte buldu. Maddi açıdan sıkışmaya başlayan Filiz ise site yöneticilerinin aldığı maaşı duyunca, kendisi yönetici olmaya karar verdi. Filiz’in oy toplamak için hile yapması ekran başındaki izleyicileri de bir hayli güldürdü.

Atilla bir iş anlaşması için gittiği şirkette, yetkili kişi olarak Lale ile tanıştı. Lale’nin Atilla’ya bakışları dikkat çekerken, bu tanışma merak uyandırdı. Filiz, botoks yaptırmak için kalan son altınını bozdurarak kliniğe gitti. Klinikten çıktığında kapıda, yıllardır görüşmediği büyük kızı Irmak ile karşılaştı. Filiz’in tüm yaşadıkları bir film şeridi gibi gözünün önünden geçerken, kızıyla görüşmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı. Bölümün finalinde Irmak’ın, Karsu’nun çalıştığı dükkana giderek onunla yüzleştiği anlar ekrana geldi. Karsu, Irmak’a çok sert tepki gösterdi. Irmak’ın yıllar sonra Karsu ve Filiz’in karşısına çıkmasıyla Sandık Kokusu’nda heyecan artacak, tüm dengeler değişecek.

Filiz’i yıkan ihanet;

Karsu ve Irmak yıllar sonra yüzleşiyor;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...