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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda Karsu'nun muhteşem değişimi

        'Sandık Kokusu'nda Karsu'nun muhteşem değişimi

        Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Irmak için organize edilen yemeğe Karsu'nun yeni imajıyla yaptığı ihtişamlı giriş herkesi şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:40
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        Karsu'nun muhteşem değişimi
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 5.75 izlenme oranı 14.23 izlenme payı, Total’de 5.04 izlenme oranı 13.00 izlenme payı, AB grubunda ise 4.96 izlenme oranı 14.34 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 15. bölümünde; Lale’nin Atilla ile evliliğinden sonradan haberdar olduğu için tavırlı olan annesi, kızının evliliğinin sahte olduğundan habersiz görkemli hediyelerle damadı ile tanışmaya geldi. Filiz’in Adnan’ı genç bir kızla yatakta basması, Adnan’da büyük panik yarattı ve Filiz’i sırrını saklaması için ikna etmeye çalıştı.

        Irmak’ın ve bebeğinin sağlığı için bir süreliğine bu sırrı saklayacağını söyleyen Filiz, Adnan’a zamanı geldiğinde Irmak’a onu aldattığını kendisi itiraf etmezse her şeyi anlatacağını söyledi. Omzundaki ağrıların stresten kaynaklı fibromiyalji olduğunu öğrenen Karsu, doktoru ona stresten uzak durması gerektiğini söylediğinde son dönemlerde yaşadığı her şeyi bir çırpıda kahkahalar eşliğinde doktoruna anlattı. Lale, Atilla’dan annesinin evlerinde olduğu süre boyunca evlilikleri gerçekmiş gibi davranmasını bekledi ancak Atilla tavrından ödün vermedi.

        Reha’nın ortalığı karıştırmak için takı konusunu açmasının ardından Atilla, Lale’ye gösterişli bir düğün hediyesi aldı. Hasan’ın emriyle Filiz’i yakın takibe alan Dilaver, eve giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer’le anlaştı. Filiz’in takside bulduğu bahar dalları ve davetiyeleri gönderen yeni gizli hayranı ise heyecan uyandırdı. Adnan ile Filiz’in telefon konuşmasını duyan Irmak, annesini takip ederek buluştukları yere gitti ve Filiz durumu idare etmek adına Irmak’ın üzülmemesi için ona bir sürpriz organize etmek amacıyla buluştuklarını söyledi.

        Tüm aileyi aynı masada buluşturan bu organizasyonda, Karsu’nun üst üste yaşadığı olumsuzlukların ardından imaj değişikliği yapmaya karar vermesi ve organizasyona alışılmışın dışında yeni bir görünümle gelmesi herkesi şaşırttı. Atilla ve Reha, gözlerini Karsu’dan alamadı.

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        Filiz ve Adnan yüzleşiyor;

        Karsu’nun değişimi herkesi şaşkına çevirdi;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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        #sandık kokusu
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