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        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu son bölüm izle: Sandık Kokusu 37.bölüm Show TV’de izle

        Sandık Kokusu son bölüm izle: Sandık Kokusu 37.bölüm Show TV'de izle

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Sandık Kokusu son bölüm izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Meriç Aral'ın yer aldığı yapımın 37.bölümünde Karsu'nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Sandık Kokusu 37.bölüm izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 07:26
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        Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 37. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Sandık Kokusu dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Sandık Kokusu 37. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni bölümün özeti, kareleri ve canlı izleme linki haberimizde! İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti

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        SANDIK KOKUSU İZLE

        Dün akşam 20.00'de ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

        SANDIK KOKUSU 37. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SANDIK KOKUSU’NUN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Karsu, duygularını saklamaya karar veriyor!

        Sandık Kokusu’nun 37. Bölümünde;

        Karsu’nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar.

        Karsu, Bora’ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur.

        Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu’nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir.

        Bora’nın kendisine açılacağını zanneden Ayça, “Sadece arkadaşız” lafını duyunca dünyası başına yıkılır.

        Filiz ve Hasan’ın yan evine taşınan ünlü şarkıcı Feryal Aksoy, kendisine hayran olan ve kebapçısına davet eden Hasan ile kaynaşırken Filiz’e soğuk davranır.,

        Filiz, Hasan’ı kıskanmaya başlar.

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        Ayça’nın konuşmalarından hala Bora ile ilişkisi olduğunu düşünen Karsu, duygularını saklamaya karar verir.

        Bora’nın hem Ayça’yı hem kendisini aynı anda idare etmesine izin vermeyecektir.

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