Sandık Kokusu son bölüm izle: Sandık Kokusu 37.bölüm Show TV'de izle

SANDIK KOKUSU’NUN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karsu, duygularını saklamaya karar veriyor!

Sandık Kokusu’nun 37. Bölümünde;

Karsu’nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar.

Karsu, Bora’ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur.

Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu’nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir.

Bora’nın kendisine açılacağını zanneden Ayça, “Sadece arkadaşız” lafını duyunca dünyası başına yıkılır.

Filiz ve Hasan’ın yan evine taşınan ünlü şarkıcı Feryal Aksoy, kendisine hayran olan ve kebapçısına davet eden Hasan ile kaynaşırken Filiz’e soğuk davranır.,

Filiz, Hasan’ı kıskanmaya başlar.