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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, büyük ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 00:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:20
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        Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        Karsu’nun Atilla’yla hastanede olduğu ve korktuğu için onun elini tuttuğu tanıtımda Atilla’nın tehlikeli bir adama dönüştüğü diğer yüzünün çok net görüldüğü anlar izleyiciyi şoke ediyor. Atilla’nın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtı büyük bir merakla beklenirken, diğer tarafta Reha ile Karsu arasında yaşanan gerilim de giderek yükseliyor.

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        SANDIK KOKUSU’NUN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Baskında eli yaralanan Atilla, eve dönerken Karsu ile karşılaşır. Köpek ısırdı dese de Karsu’nun içi rahat etmez ve birlikte hastaneye giderler. Bu olay ikiliyi yakınlaştırır. Karsu çocukları okula yazdırır ve okul için alışveriş yapar. Ancak masraflar düşündüğünden fazla tutar. Ucuz estetikçiye giden Filiz, alerji olur. Karsu onu apar topar hastaneye götürür. Bir de hastaneye borçlanırlar. Karsu, evdekilere çalışacağını açıklar. Ozan İstanbul’a gelir ve birlikte tekneyle gezerler. Filiz, gece yürüyüşünde baskından dönen siyahlar içindeki Atilla’yı görür ve hırsız sanır. Atilla, Deniz’in yardımıyla Filizler’in evine girer ve dolaba saklanır. Karsu dolabı açınca Atilla’yla karşılaşır.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

        İşte Sandık Kokusu’nun 4. Bölüm 2. Tanıtımı;

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