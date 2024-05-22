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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saniye saniye görüntülendi... Kâbusun oluşma anı kamerada - Güncel haberler

        Saniye saniye görüntülendi... Kâbusun oluşma anı kamerada!

        Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda göçük oldu. Ekipler bölgede çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:21
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        Saniye saniye görüntülendi... Kâbusun oluşma anı kamerada!
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        Konya'nın Çumra ilçesinde, Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresindeki Kısıkyayla Köprüsü yanında, dün saat 19.00 sıralarında obruk oluştu.

        ÇİFTÇİ O ANLARI KAMERAYA ALDI

        DHA'da yer alan habere göre obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        SERVİS YOLUNDA GÖÇÜK OLUŞTU

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        Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu. İhbarla bölgeye DSİ ekipleri gönderildi.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Apa Barajı'ndan gelen 47 metreküplük su çıkışı kesilirken, ekipler bölgede çalışma başlattı.

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        #Konya
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