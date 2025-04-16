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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da, 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçti

        Şanlıurfa'da, 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçti

        Şanlıurfa'da, baklava üretimi yapan bir işletmenin deposunda gerçekleştirilen denetimde, 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:11 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:11
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        Şanlıurfa’da zabıta ve Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir baklava imalathanesinde denetim yapıldı.

        Denetim sırasında, yurt dışından ithal edildiği belirlenen ve hijyenik olmayan koşullarda depolanan yüzlerce koli ceviz içi incelendi. Kolilerdeki ürünlerin büyük kısmının küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi.

        Tüketilmesi insan sağlığı açısından sakıncalı olan yaklaşık 11 ton bozuk ceviz içi, imha edilmek üzere belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek depodan çıkarıldı.

        Baklava imalatı yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

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