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Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 binada karantina uygulaması başlatıldı.

koronavirüs
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Haliliye'nin Kısas, Ertuğrul Gazi, Yeşildirek, Viranşehir'in Yeni ile Eyyübiye'nin Şıhmaksut mahallelerinde 6 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Karaköprü, Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki 1 mahalle ve 4 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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