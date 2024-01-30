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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da akraba iki ailenin boşanma tartışması kanlı bitti: 5 yaralı

        Şanlıurfa'da akraba iki ailenin boşanma tartışması kanlı bitti: 5 yaralı

        Şanlıurfa Birecik'te aynı zamanda kuzen olan evli çiftin boşanma tartışması, ailelerin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek, taş ve sopanın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 01:19 Güncelleme: 30.01.2024 - 01:19
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        Akraba iki ailenin boşanma tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba olan Gül-Oktay Korkmaz çiftinin boşanma tartışması, ailelerin de katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda aralarında gelin ile 1 kişi saçmalarla, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Almaşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te oturan ve aynı zamanda kuzen olan Gül Korkmaz, eşi Oktay Korkmaz'la boşanma meselesi yüzünden tartışarak Birecik'teki baba evine gitti.

        Bunun üzerine Oktay Korkmaz, yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ayhan Korkmaz'ın evine gitti.

        TÜFEKLİ, TAŞLI, SOPALI KAVGA

        Bir süre evde görüşen tarafların arasında çıkan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; kavgada Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz, taş ve sopa darbesiyle yaralandı.

        YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kavga ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Birecik
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