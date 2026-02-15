Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi

        Çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce boşaltılan iki katlı toprak damlı evin çökmesi üzerine çevresindeki 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 00:46 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kale Mahallesi 57. Sokak'ta bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

        Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 93 gözaltı

        İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!