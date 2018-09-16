Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun Kabahaydar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Karaman yönetimindeki 63 T 0260 plakalı ticari taksi çarpıştı.



İHA'nın haberine göre, yaşanan kazada, ticari araçta bulunan aynı aileden baba Mehmet Emin ile oğlu Reşit ve Ömer kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cenazeler işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Öte yandan ticari taksi içerinde bulunan Karaman ailesinin Yusufkuyu kırsal Mahallesi'ne hacı ziyaretine gittikleri öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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