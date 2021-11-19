Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz’in kullandığı 34 BJS 643 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AYNI OTOMOBİL GEÇEN YIL 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin 8 Eylül 2020'de Gaziantep’te bir kazaya karıştığı ve kazada 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.