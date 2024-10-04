Yaptığı tüm işlere rağmen hayalinin bir gün otobüs şoförlüğü yapmak olduğunu ifade eden Kumaş, şöyle konuştu: "Belediyenin şoför alımı yaptığını görünce çok heyecanlandım, mutlu oldum. Hemen başvurularımı yaptım ve başvuru sonucunda sayın başkanımız da sağ olsun Şanlıurfa halkı adına beni seçti. Şu anda Şanlıurfa halkını ve kadınlarını temsil ediyorum, onun için gururluyum, mutluyum. 12 yaşında araba kullanmayı öğrendikten sonra arabadan inmedim diyebilirim. Çok sektör değiştirdim ama döndüm dolaştım yine direksiyona geçtim, direksiyondan kopamıyorum. Ne kadar araç kullanırsam kullanayım, otobüs şoförü olmak benim için hayaldi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu hayale ulaştığım için amacıma ulaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Her işte olduğu gibi otobüs kullanmanın da zorlukları var ama yapılmayacak, aşılamayacak bir şey değil, kadın her şeyi başarır. İlk kullandığımda çok mutlu oldum, ben bunu yaptım, başardım diye gururlandım."