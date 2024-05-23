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        Haberler Ekonomi Enerji Şanlıurfa'da kaçak trafolar tespit edildi - Enerji Haberleri

        Şanlıurfa'da kaçak trafolar tespit edildi

        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit edildiğini açıkladı. Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi. Kontrollerde gübre deposunda saklanan, toprağa gömülü ve traktör römorkuna yüklenmiş halde kullanılan kaçak trafolar tespit edildiği ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:27
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        Şanlıurfa'da kaçak trafolar tespit edildi
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        Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde ve tarımsal sulama alanlarında havadan drone ve karadan mobil ekipler vasıtasıyla gerçekleştirilen kontrollerde, bölgede kaçak trafolar tespit ediyor.

        Dicle Elektrik’in kaçak ekipleri, 2024 yılı içerisinde 2 bin 155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa’da, traktör römorkunda gübre deposuna gizlenmiş vaziyette kullanılan bir kayıt dışı trafo daha tespit etti. Ekiplerin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi’nde tespit ettiği 250 KVA gücündeki kayıt dışı trafonun 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirlendi.

        Havadan drone ile yapılan kontroller sırasında ise Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kırbalı Mahallesi’nde pamuk sulamasında kullanılmak üzere toprağa gömülen 250 KVA gücünde bir trafo belirlendi. Toprağa gömülen trafonun üzerinin ise serpilen toprakla örtülerek havadan da görünmesinin engellenmeye çalışıldığı kaydedildi.

        Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gellegöç Mahallesi'nde drone ile yapılan kontroller sırasında, traktör römorkuna yüklenmiş ve bu şekilde kullanılmakta olan bir kayıt dışı trafo tespit edildi. Trafo sahiplerinin, görüldüklerini fark edince kaçak trafonun dakikalar içinde traktöre bağlanarak hızla kaçırıldığı ifade edildi. Kaçırılan trafonun 160 KVA gücünde olduğu ve buğday tarlasının sulanmasında kullanıldığı belirlendi.

        Dicle Elektrik ekipleri, kaçak tespit tutanağı düzenleyerek 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek toplam 660 KVA gücünde olan trafolara el konulabilmesi için çekilen görüntüleri delil olarak sundu. Şirket avukatları ise el koyma kararı alınması için savcılığa başvuruda bulundu. Kaçak elektrik tüketen kayıt dışı trafolara ancak savcılık kararı alındıktan sonra el konulabilecek.

        Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanılmasının şebekeyi olumsuz etkilediği kadar ülke ekonomisine de ciddi biçimde zarar verdiğini hatırlatarak, “Şirketimiz mevcut imkânları ile her koşulda kaçak elektrik kullanımını tespit edecek durumdadır. Kaçak elektrik tüketmek için kayıt dışı trafo kullananların, yakalanarak cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için trafolarını kayıt altına almak üzere en yakın Dicle Elektrik merkezine başvurmalarını bekliyoruz.” dedi.

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