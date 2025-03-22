Şanlıurfa'da 5 kişi karbonmonoksitten etkilendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 22.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:46
Şirinkuyu Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Hamdiye T'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, Hamdiye T. ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Hamdiye T. ve 4 çocuğu Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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