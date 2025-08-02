Şanlıurfa'da kuraklık alarmı

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Süzen, Şanlıurfa'nın kurak iklim kuşağında yer aldığını ve her dört yılda bir ciddi kuraklık yaşandığını vurgulayarak, su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çekti. Başkan Sözen, "Eğer suyu etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanmazsak, 2030 yılına gelindiğinde ülkemiz su kaynaklarının yüzde 15'ini kaybedebilir. Bu da Türkiye'nin su fakiri ülkeler kategorisine girmesi anlamına gelir" dedi.

Tarımda kullanılan su miktarının yüksekliğine ve bu alanda yapılan israflara da dikkat çeken Süzen, suyun verimli kullanılması adına sulama sistemlerinde modern yöntemlere geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca yerel yönetimlere, çiftçilere ve kamuya su tasarrufu konusunda daha fazla sorumluluk düştüğünü belirtti.

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İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha da belirginleştiğini kaydeden Mehmet Süzen, şunları kaydetti:

"Malumunuz kurak iklim kuşağındayız. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi tarım potansiyeli yüksek ilerimiz kurak iklim kuşağındadır. Her yıl bölgemizde kuralık yaşanabilir. Zaten ortalama 3-4 yılda bir bölgemizde kuraklık yaşanıyor.