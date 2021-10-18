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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da ölümlü kaza
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AA

Bünyamin B'nin kullandığı 01 ADU 260 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolunun 5. kilometresinde Suriye uyruklu İbrahim Heydo idaresindeki 63 MA 6048 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Heydo olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Enver Abdullah ağır yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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