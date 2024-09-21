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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da sulama tankeriyle motosiklet çarpıştı: 2 ölü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüj sulaması yapan tankerle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 03:32 Güncelleme: 21.09.2024 - 03:32
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        Sulama tankeriyle motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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        M.A.B. (24) idaresindeki motosiklet, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda sulama yapan tankerle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybeden 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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