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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberler: İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay | Son dakika haberleri

        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!

        Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulan 2 kuzenden, 13 yaşındaki İbrahim Halil Kılıç'ın dengesini kaybederek suya düştüğü, bu sırada 12 yaşındaki Rüveyda Demir'in kuzenini kurtarmaya çalıştığı ve birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:09
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        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
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        Şanlıurfa'da yürekleri yakan olay, 4 Mayıs'ta Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi.

        İKİ ÇOCUK SULAMA KANALINDAN ÇIKARILDI

        Rüveyda Demir, daha 12 yaşındaydı.
        Rüveyda Demir, daha 12 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir (12) ile İbrahim Halil Kılıç'ın (13) sulama kanalında çırpındığı görenler, kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        İbrahim Halil Kılıç, dengesini kaybedip sulama kanalına düştü.
        İbrahim Halil Kılıç, dengesini kaybedip sulama kanalına düştü.

        İhbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.

        ELİNİ UZATIP ÇEKMEYE ÇALIŞTI

        Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

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        #Şanlıurfa
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