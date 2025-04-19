5 yaşındaki Ali Bulut yürekleri kavurdu!
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Ali Bulut, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuk, Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan Ali Bulut (5), mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulundu.
OTOPSİ YAPILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İHA'daki habere göre küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.