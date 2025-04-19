Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: 5 yaşındaki Ali Bulut yürekleri kavurdu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        5 yaşındaki Ali Bulut yürekleri kavurdu!

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Ali Bulut, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuk, Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yaşındaki Ali Bulut yürekleri kavurdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan Ali Bulut (5), mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulundu.

        OTOPSİ YAPILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İHA'daki habere göre küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama