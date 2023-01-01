Şanlıurfa'da 'Noel Babo' çiğköfte yoğurdu



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da yılbaşını kutlamak isteyenler, kentteki konuk evlerine akın etti. Türküler eşliğinde eğlenen vatandaşlara, Noel Baba kostümünü giymiş ve yöresel şiveyle 'Noel Babo' olarak adlandırılan personel, çiğköfte yoğurdu.

Şanlıurfa'da, yakınlarıyla birlikte yeni yılı kutlamak isteyenler, konuk evlerinde düzenlenen eğlence organizasyonlarını tercih etti. Sıra gecesi eşliğinde yılbaşı eğlencesine katılanlar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Türküleri dinleyen vatandaşlara, Noel Baba kostümünü giymiş ve yöresel şiveyle 'Noel Babo' olarak adlandırılan personel, çiğköfte yoğurdu. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalarda konuklar, bol bol göbek atıp halay çekti. Bu yıl vatandaşların konuk evlerinde yeni yıla girmek için en çok tercih ettiği mekanların başında yer aldığını kaydeden işletme sahibi Mehmet İnal, konukları sıra gecesi eşliğinde yeni yıla girdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Genellikle konuk evlerine yurt dışı ve yurt içinden gelen vatandaşlarımız doldurdu. Bu bizi çok mutlu etti. Bu yıl konuk evlerine yoğun talep var. Konuklarımız Şanlıurfa´nın hem tarihi yerlerini gezerek hem de sıra geceleri ile birlikte yılbaşına girmeyi çok istiyorlar. Bu yıl misafirimize sürpriz olarak da `Noel Babo´ çiğ köfte yoğurup ikram etti."

Öte yandan yeni yıl dolayısıyla polis ekipleri, eğlence mekanları ile kent merkezindeki önemli noktalarda araç ve yaya üzerinde denetimler yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-01-01 00:01:09



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