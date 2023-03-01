Şanlıurfa merkezli 3 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 81 gözaltı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği `Kökünü Kurutma´ operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi. Şanlıurfa merkezli Gaziantep ve Mersin'de 81 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 808 jandarma personelinin katıldığı operasyonda havadan da insansız hava aracıyla görüntü alındı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilere ait bazı evlere, kapıları koçbaşı ile kırılarak girildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 kilo eroin, 10 kilo esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uzun namlulu tüfek, 19 ruhsatsız tabanca, 18 av tüfeği, bu silahlara ait 485 mermi, 10 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 bin 666 paket gümrük kaçağı sigara ve 34 elektronik sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 48 bin 600 TL ele geçirildi. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyonun ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran'dan bilgi aldı. Vali Ayhan, güvenlik güçlerinin kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucuya yönelik çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-01 16:42:45



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