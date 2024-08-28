Kara yolundaki tehlikeli yarış kamerada

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilmeyen 2 sürücü, kullandıkları motosikletlere uzanarak yarış yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.