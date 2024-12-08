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        Düğünde maganda kurşunuyla öldü

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde düğünde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Orhan Alçiçek (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:55
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        Düğünde maganda kurşunuyla öldü
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        ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde düğünde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Orhan Alçiçek (25), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sakça Mahallesi’nde meydana geldi. Bir yakının düğününe katılan Orhan Alçiçek, havaya açılan ateş sırasında silahlardan birinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Alçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Alçiçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından düğün sonlandırıldı. Jandarma ekipleri, Orhan Alçiçek’in ölümüne neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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