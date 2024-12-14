Şanlıurfaspor - Pendikspor: 2-1

1'inci Lig’in 16’ncı haftasında Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36’ncı dakikada Malle ve 85’inci dakikada Miraç’tan geldi. Konuk Pendikspor’un karşılaşmadaki tek golünü ise 27’nci dakikada penaltıdan Hasan Kılıç kaydetti.

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