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        Şanlıurfaspor - Pendikspor: 2-1

        STAT:Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Azad İlhan, Sabri Öge ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak Can, Miraç, Mboula, Muhammed Gönülaçar, Mehmet Çoşkun, Forsell, Cuma (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:40
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        Şanlıurfaspor - Pendikspor: 2-1
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        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Azad İlhan, Sabri Öge

        ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak Can, Miraç, Mboula, Muhammed Gönülaçar, Mehmet Çoşkun, Forsell, Cuma (Dk. 70 Hakan Erçelik), Hasan Hüseyin (Dk. 77 Amar Begiç), Aly Malle (Dk.90 Ahmet Gökbayrak), Kayode

        PENDİKSPOR: Erdem- Gökcan, Berkay, Tarık, Sequira, Mesut, Hasan Kılıç (Dk. 70 Bekir Karadeniz), İbrahim, Topalli (Dk. 89 Alpaslan), Eze, Kappel (Dk. 64 Valle Rodriguez)

        GOLLER: Dk. 36 Aly Malle Dk. 85 Miraç (Şanlıurfaspor) - Dk. 27 Hasan Kılıç (P), (Pendikspor)

        SARI KARTLAR: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor) - Topalli, Eze, Bekir, (Pendikspor)

        1'inci Lig’in 16’ncı haftasında Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36’ncı dakikada Malle ve 85’inci dakikada Miraç’tan geldi. Konuk Pendikspor’un karşılaşmadaki tek golünü ise 27’nci dakikada penaltıdan Hasan Kılıç kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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