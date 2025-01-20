Şanlıurfa'da sahte MİT'çi tutuklandı
ŞANLIURFA'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.
ŞANLIURFA'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.P., yakalanıp, tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, sahte MİT mensubu adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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