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        Şanlıurfa'da sahte MİT'çi tutuklandı

        ŞANLIURFA'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:31
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        Şanlıurfa'da sahte MİT'çi tutuklandı
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        ŞANLIURFA'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.P., yakalanıp, tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı kişilerden şantaj ve baskı yoluyla para ve altın aldığı tespit edilen M.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, sahte MİT mensubu adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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