Baba ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, 15 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Barut yönetimindeki 27 AGL 172 plakalı otomobil, otopark alanından çıkan Levent Yıldırım'ın kullandığı 07 CMP 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Barut'un kontrolünü yitirdiği araç, kaldırımda yürüyen Sedat Karakayalı ve oğlu Ahmet Mustafa Karakayalı'ya çarptı. Kazada baba ve oğlu yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin önündeki malzemelerde de hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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