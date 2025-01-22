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        Baba ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kaldırımda yürürken otomobili çarptığı Sedat Karakayalı ve oğlu Ahmet Mustafa Karakayalı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:55
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        Baba ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
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        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kaldırımda yürürken otomobili çarptığı Sedat Karakayalı ve oğlu Ahmet Mustafa Karakayalı yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, 15 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Barut yönetimindeki 27 AGL 172 plakalı otomobil, otopark alanından çıkan Levent Yıldırım'ın kullandığı 07 CMP 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Barut'un kontrolünü yitirdiği araç, kaldırımda yürüyen Sedat Karakayalı ve oğlu Ahmet Mustafa Karakayalı'ya çarptı. Kazada baba ve oğlu yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin önündeki malzemelerde de hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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