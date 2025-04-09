Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Karşıyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan ve üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsisi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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