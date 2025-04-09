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        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        ŞANLIURFA'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:00
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        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        ŞANLIURFA'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan ve üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsisi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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