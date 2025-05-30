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        Kanalda kaybolan Ahmet'in 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

        ŞANLIURFA'da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:45
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        Kanalda kaybolan Ahmet'in 5 gün sonra cansız bedeni bulundu
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        ŞANLIURFA’da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

        Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Ahmet Ali’nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet Ali’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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