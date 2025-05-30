Kanalda kaybolan Ahmet'in 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Ahmet Ali’nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet Ali’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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