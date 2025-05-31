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        Bankada şube müdürüne bıçak çeken şüpheli tutuklandı

        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde bir kamu bankasında şube müdürü olan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:57 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:57
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        Bankada şube müdürüne bıçak çeken şüpheli tutuklandı
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        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde bir kamu bankasında şube müdürü olan B.S.'yi bıçakla tehdip, vezneden para almaya çalışan Mustafa Avcı, tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar Caddesi'ndeki bir kamu bankasında meydana geldi. Bankaya gelen Mustafa Avcı, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiğini ancak bu paranın verilmediğini öne sürdü. Bu gerekçeyle şube müdürü B.S.'yi bıçakla tehdit eden Avcı, vezneden para almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında banka görevlileri, panik butonuna bastı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Avcı'yı aldığı bir miktar parayla bankadan çıkmaya çalışırken etkisiz hale getirdi. Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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