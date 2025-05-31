Bankada şube müdürüne bıçak çeken şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde bir kamu bankasında şube müdürü olan B.S.'yi bıçakla tehdip, vezneden para almaya çalışan Mustafa Avcı, tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar Caddesi'ndeki bir kamu bankasında meydana geldi. Bankaya gelen Mustafa Avcı, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiğini ancak bu paranın verilmediğini öne sürdü. Bu gerekçeyle şube müdürü B.S.'yi bıçakla tehdit eden Avcı, vezneden para almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında banka görevlileri, panik butonuna bastı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Avcı'yı aldığı bir miktar parayla bankadan çıkmaya çalışırken etkisiz hale getirdi. Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.