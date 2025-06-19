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        Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

        ŞANLIURFA'daamca çocukları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:36
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        Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'daamca çocukları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan spot pazarındaki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, iş yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflardan bazıları, yanlarında getirdikleri tabancalarla iş yerine ateş açtı. Bu sırada olay ile ilgisi olmayan yan dükkan sahibi Serdal Önkol yaralanırken, Özkan Baran ve Ali Baran da darbedildi. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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