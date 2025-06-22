Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
ŞANLIURFA'dapolisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ŞANLIURFA'dapolisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.