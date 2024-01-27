Şanlıurfa'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Kırsal Dağyanı Mahallesi'nde, iddiaya göre İ.Y. (38) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K'yi vurdu.

Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, İ.Y'yi gözaltına aldı.

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