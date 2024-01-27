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        Şanlıurfa'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahla vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:24
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        Şanlıurfa'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahla vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Kırsal Dağyanı Mahallesi'nde, iddiaya göre İ.Y. (38) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K'yi vurdu.

        Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, İ.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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