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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:58
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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 31 AAR 744 plakalı otomobil ile 34 JGV 58 plakalı otomobil Birecik-Suruç kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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