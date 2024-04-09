Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 31 AAR 744 plakalı otomobil ile 34 JGV 58 plakalı otomobil Birecik-Suruç kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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