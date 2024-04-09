Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 31 AAR 744 plakalı otomobil ile 34 JGV 58 plakalı otomobil Birecik-Suruç kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.