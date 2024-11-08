Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir doktora taciz iddiasıyla gözaltı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cinsel taciz iddialarıyla ilgili bir doktor gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 08:42 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bir doktora taciz iddiasıyla gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cinsel taciz iddialarıyla ilgili bir doktor gözaltına alındı.

        Suruç Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Suruç Devlet Hastanesinde görevli uzman tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddialarıyla ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir."

        Soruşturma kapsamında doktorun gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Duruşmada 2. gün!
        Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Duruşmada 2. gün!
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Dünya Neolitik Kongresi resepsiyon...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Dünya Neolitik Kongresi resepsiyon...
        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi devam ediyor
        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi devam ediyor
        Şanlıurfaspor'da Sait Karafırtınalar, galibiyetle başlamak istiyor
        Şanlıurfaspor'da Sait Karafırtınalar, galibiyetle başlamak istiyor
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kazı alanları yabancı akademisyenleri ağırladı
        Şanlıurfa'da kazı alanları yabancı akademisyenleri ağırladı