Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyerek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını istedi.

Operasyonlarda, 10 kilo esrar ile 47 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, çalıntı motosiklet ile suç geliri olduğu tespit edilen 20 bin 650 liranın ele ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

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