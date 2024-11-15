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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:07 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:17
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 9 bin 153 paket sigara, 23 bin 340'ı dolu 50 bin 740 makaron, 950 puro, 63 elektronik sigara ile 98 elektronik sigara likiti ve 6 paket nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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