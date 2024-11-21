Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BYD 252 plakalı otomobil, Şanıurfa-Akçakale kara yolu TOKİ bağlantı mevkisnide şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'ya yakalama emri!
        Netanyahu'ya yakalama emri!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin taşlı, sopalı kavgası kamerada
        Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin taşlı, sopalı kavgası kamerada
        Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Neolitik dönemin "merkezi" Şanlıurfa, yabancı seyahat yazarlarını etkiledi
        Neolitik dönemin "merkezi" Şanlıurfa, yabancı seyahat yazarlarını etkiledi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Şanlıurfa Öğretmen Akademileri'nin...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Şanlıurfa Öğretmen Akademileri'nin...
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı