Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BYD 252 plakalı otomobil, Şanıurfa-Akçakale kara yolu TOKİ bağlantı mevkisnide şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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