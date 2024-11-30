Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:24 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
        "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödüllü ahşap oymacısı mesleğini son nefesine kad...
        "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödüllü ahşap oymacısı mesleğini son nefesine kad...
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da babasını silahla yaralayan çocuk yakalandı
        Şanlıurfa'da babasını silahla yaralayan çocuk yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı