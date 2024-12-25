Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince hijyen kurallarına uymayan ve ruhsatı bulunmayan iş yerine cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin genelinde bulunan pide fırınları ve unlu mamul satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerine devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve ruhsatsız olduğu belirlenen bir fırın işletmecisi hakkında 73 bin lira para cezası uygulandı.