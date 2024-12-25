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        Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi

        Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince hijyen kurallarına uymayan ve ruhsatı bulunmayan iş yerine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:37
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        Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi
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        Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince hijyen kurallarına uymayan ve ruhsatı bulunmayan iş yerine cezai işlem uygulandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin genelinde bulunan pide fırınları ve unlu mamul satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerine devam ediyor.

        Bu kapsamda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve ruhsatsız olduğu belirlenen bir fırın işletmecisi hakkında 73 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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