Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın engelli futbol takımında hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak

        MÜSLÜM ETGÜ - Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezonu üst sıralarda tamamlamak ve Türkiye Kupasını kazanmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'nın engelli futbol takımında hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak
        ABONE OL

        MÜSLÜM ETGÜ - Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezonu üst sıralarda tamamlamak ve Türkiye Kupasını kazanmayı amaçlıyor.

        2020-2021 sezonunda Ampute Futbol 1. Lig'ini ikinci sırada bitirerek ilk kez yükseldiği Ampute Futbol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, yeni sezonda hedeflerini büyüttü.

        Şanlıurfa ekibi, bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi üst sıralarda bitirmek istiyor.

        - "Kupayı Şanlıurfa'ya getirmeyi düşünüyoruz"

        DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Antrenörü Sadık Aslan, AA muhabirine, takım olarak önceki sezonlarda genelde orta sıralarda mücadele ettiklerini ancak bu sezon üst sıralarda yer bulmak istediklerini söyledi.

        Yabancı oyuncuların vize sorunları nedeniyle sezona biraz geç başladıklarını, bunun da takıma yansıdığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

        "Sezonu geç açtık ancak sonra toparlandık. Şu anda yedinci sıradayız ama ilerleyen haftalarda inşallah daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyoruz, çünkü takımımıza güveniyoruz. Saha içinde aldığımız neticeler ve oyunun yansıması çok olumlu. Giderek seyircimiz de bize inananların sayısı da artıyor. Kentte çok sayıda engelli gencimiz bulunuyor. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel'in de talimatlarıyla Şanlıurfalı engelli gençlerimize hizmet etmek, onları bularak takıma kazandırmak ve şans tanımak istiyoruz. Futbola ilgisi olan kardeşlerimizi takıma bekliyoruz. Amacımız bu gençlerimizi takımda değerlendirip topluma daha faydalı bireyler haline getirmeyi düşünüyoruz. Ligde üst sıralarda yer bulmak için çalışırken diğer hedefimiz Türkiye Kupasını kazanmak. Şimdi Türkiye Kupasının tarihini bekliyoruz, maçlar tek bir yerde oynanacak. Bunlar tek maç eleme usulü olduğu için takımımıza güveniyoruz. Kupayı Şanlıurfa'ya getirmeyi düşünüyoruz, kısa vadedeki hedefimiz bu. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde ise Süper Lig'de şampiyon olarak ilimizi ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz."

        - "Amacımız bu sene Türkiye Kupası'nı kazanmak"

        Oyunculardan Kenyalı takım kapatanı Nicolas Keyo ise geçen sezon transfer olduğu takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

        Takımın her sene daha güçlendiğini aktaran Keyo,"Türkiye'de 8 yıldır farklı takımlarda futbol oynadım. Şanlıurfa ekibinde ikinci sezonum ve maçlarımız çok güzel geçiyor. Buraya gelen takımlar iyi bir ekip olduğumuzu söylüyorlar. Amacımız bu sene Türkiye Kupası'nı kazanmak, sonrasında ise şampiyon olmak istiyoruz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bize gereken desteği veriyorlar, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Oyuncu Muhammed Munga da 3 yıldır Şanlıurfa ekibinde top koşturduğunu belirterek, "Bu sene çok güzel bir takımımız var, hazırlıklarımız iyi geçiyor. Süper Lig zorlu bir lig ve çok güçlü takımlar var. Takım olarak şu anda orta sıralarda yer alıyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanabilmek ve şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz, bunun için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan Habertürk'te
        Bakan Işıkhan Habertürk'te
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Trudeau'dan Trump'a 'gümrük vergisi' cevabı
        Trudeau'dan Trump'a 'gümrük vergisi' cevabı
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuğu polisin Heimlich man...
        Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuğu polisin Heimlich man...
        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Türkiye'den 2024 yılında 229 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi
        Türkiye'den 2024 yılında 229 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi
        Erdoğan: Son dönemdeki çalışmaların tek bir amacı var; bölücü terör parante...
        Erdoğan: Son dönemdeki çalışmaların tek bir amacı var; bölücü terör parante...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8. Ol...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8. Ol...