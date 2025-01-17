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        Şanlıurfa'da 4 metrekarelik dükkanda üç kuşaktır bıçakçılık yapıyorlar

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da bıçak ustası Hüseyin Nacaroğlu, dedesinden kalma 90 yıllık dükkanda üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:25
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        Şanlıurfa'da 4 metrekarelik dükkanda üç kuşaktır bıçakçılık yapıyorlar
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        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da bıçak ustası Hüseyin Nacaroğlu, dedesinden kalma 90 yıllık dükkanda üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürüyor.

        Dedesinin 1935 yılında Bıçakçı Pazarı'nda açtığı 4 metrekarelik dükkanda çalışan bıçak ustası Nacaroğlu, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

        Hüseyin Nacaroğlu, AA muhabirine, dedesinden ve babasından kalan bıçakçılık mesleğini, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdürmeye çalıştığını söyledi.

        Mesleğini severek yaptığını ifade eden Nacaroğlu, şöyle konuştu:

        "Bu mesleğe dedem 1935 yılında bu dükkanda başlamış, dedemden babama, babamdan da bana kaldı. 25 yıldır aynı dükkanda mesleğimi sürdürüyorum. Bıçakçılık mesleğini eskiden yapanların sayısı çoktu ama şimdi yapan çok az kişi kaldık, artık çırak da yetişmiyor. Teknoloji ilerleyince, üretim fabrikasyona dönünce işlerimiz de azaldı. Bu mesleği benden sonra yapacak kimse de yok, mesleğimizin devam etmesini istiyorum. Yaklaşık 4 metrekare dükkanda dedem, babam, şimdi de ben üçüncü nesil olarak mesleği sürdürüyorum."

        Ağırlıklı olarak çelikten işledikleri bıçakları farklı boyutlara getirerek satışa sunduklarını anlatan Nacaroğlu, kırsaldan gelen sürekli müşterilerinin de bulunduğunu belirtti.

        Nacaroğlu, Kurban Bayramı döneminde işlerinde yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Kendi markamızın olduğu bıçak üretiyorum, el işi cımbız ve dolma oyacağı yapıyorum. Ayrıca vatandaşların getirdiği bıçaklara bileme yapıyoruz." dedi.

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