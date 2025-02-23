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        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde karbonmonoksitten etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:00
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        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde karbonmonoksitten etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı.

        Kırsal Tüten Mahallesi'nde ikamet eden Sema (10) ve Kevser Şahin (16) kardeşlerin şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

        Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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