Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde karbonmonoksitten etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı.

Kırsal Tüten Mahallesi'nde ikamet eden Sema (10) ve Kevser Şahin (16) kardeşlerin şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, tedavi altına alındı.