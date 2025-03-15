Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kongrenin kulüp tesislerinde 31 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirileceği duyuruldu.
Söz konusu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa genel kurulun, 7 Nisan Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.
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