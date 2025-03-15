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        Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:19 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:19
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        Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kongrenin kulüp tesislerinde 31 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Söz konusu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa genel kurulun, 7 Nisan Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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