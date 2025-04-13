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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:19
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Mehmet Topal idaresindeki 06 ZSU 14 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 45. kilometresinde Ahmet Demir yönetimindeki 25 ND 155 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan 8 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ceylan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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