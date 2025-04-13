Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Mehmet Topal idaresindeki 06 ZSU 14 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 45. kilometresinde Ahmet Demir yönetimindeki 25 ND 155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 8 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ceylan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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