Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
V.K. idaresindeki 73 AAV 290 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 32'nci kilometresinde İ.D. yönetimindeki 63 VA 561 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
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