Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpıştığı kazada 4 polis yaralandı

Açıklamada, "Kaza sonucunda yaralanan polislerin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Atilla Aksoy, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı meslektaşlarımızı ziyaret edip, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kaza sonucu tedavi gören meslektaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, motosikletli Yunus Timleri ile sivil aracın karıştığı trafik kazasında 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

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