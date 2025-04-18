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        Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpıştığı kazada 4 polis yaralandı

        Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpışması sonucu 4 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:11
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        Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpıştığı kazada 4 polis yaralandı
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        Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpışması sonucu 4 polis memuru yaralandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, motosikletli Yunus Timleri ile sivil aracın karıştığı trafik kazasında 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kaza sonucunda yaralanan polislerin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Atilla Aksoy, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı meslektaşlarımızı ziyaret edip, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kaza sonucu tedavi gören meslektaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

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