Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Öte yandan Öden'in yakınları, mahallede saldırıyla ilgisi olduğu iddiasıyla bir kişinin evini kundakladı.

Ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öden, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Yusuf Öden, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 25 Mart'ta evinde silahlı saldırıya uğradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.