Şanlıurfa'da park halindeki 9 araç kundaklandı

Aracı kundaklanan Melikşah Kılıç ise gece polislerin kapıyı çalmasıyla uyandığını, aracındaki yangına ilk müdahaleyi hortumla yaptıklarını, hasarın büyük olduğunu ifade etti.

Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.

Akabe Mahallesi'nde farklı sokaklarda park halinde bulunan 9 araç, iddiaya göre E.B. tarafından ateşe verildi.

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